Plantio de 70 árvores integra a celebração do aniversário de Mauá

O aniversário de 70 anos de Mauá teve uma comemoração especial, nesta terça-feira (10), com o plantio de mudas de árvores com representantes da sociedade civil, como integrantes da Escola Estadual Terezinha Sartori, da Acibam (Associação do Condomínio Industrial Barão de Mauá), do Clube dos Escoteiros, do Corpo de Bombeiros, da Cooperativa dos Catadores e da Associação dos Engenheiros e Arquitetos.

As 70 mudas de árvores originárias da Mata Atlântica foram produzidas pelo Viveiro Municipal da Secretaria de Meio Ambiente, localizado no Parque da Gruta Santa Luzia, e foram plantadas na região da avenida Antonia Rosa Fioravanti, nas proximidades do Mauá Plaza Shopping.

“O impacto da arborização urbana está diretamente relacionado à qualidade de vida da população, assim como na melhoria das condições climáticas, Também garante mais qualidade do ar, mais oxigênio e mais umidade do ar”, explicou o prefeito Marcelo Oliveira (PT).

Segundo a Prefeitura, desde 2022 foram plantadas mais de 20 mil mudas de árvores no município, com destaque para as alças do Rodoanel, parques, margens de rios e córregos, praças e vias do município. Uma parte deste volume foi feita em processo de compensação ambiental, como o realizado pelo Desenvolvimento Rodoviário S/A, em referência ao impacto das obras de construção do Rodoanel.

“A Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura de Mauá tem o projeto de promover a recuperação da mata ciliar às margens do Rio Tamanduateí, com árvores nativas em vários trechos. Além disso, a ideia é implantar corredores verdes em vias públicas e incentivar a Educação Ambiental e o plantio de mudas em residências”, destacou o Paço.