Moeda Verde chega a 30 comunidades de Santo André

O programa Moeda Verde chegou a um marco nesta terça-feira (10) ao atingir a meta estabelecida de beneficiar 30 comunidades periféricas de Santo André com a troca de resíduos recicláveis por frutas, legumes e hortaliças. Com isso, segundo a Prefeitura, a iniciativa alcançou cerca de 60% dos núcleos onde se concentram domicílios com renda de até meiosalário mínimo (em torno de R$ 700 por mês), ou seja, que estão abaixo da linha da pobreza, de acordo com o Banco Mundial.

A conquista ocorreu após o Núcleo de Inovação Social, por meio do Banco de Alimentos, e o Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André) expandirem a iniciativa para o Núcleo Nova Progresso, localizado no Parque Gerassi.

O prefeito Paulo Serra (PSDB) comemorou que tenha sido alcançado o objetivo estabelecido no seu Plano de Metas. “No início da gestão, quando desenvolvemos o Moeda Verde, não imaginávamos que o programa se tornaria a maior política pública socioambiental de Santo André. É emocionante ver o quanto ele melhora a vida da nossa gente levando comida saudável para pessoas que não teriam como se alimentar dignamente, incentivando a reciclagem e deixando os bairros mais limpos”, disse.