Sophie Charlotte e Xamã surgem em clima de romance em shopping no Rio de Janeiro

Noite de muito amor! Sophie Charlotte e Xamã aproveitaram a noite da última segunda-feira, dia 9, para dar um passeio em um shopping na cidade do Rio de Janeiro. Apaixonados, o casal trocou muitos beijos e carinho no local.

O casal, que se conheceu no remake de Renascer, além de trocar carinhos, também conversou muito enquanto aguardavam na fila do cinema.

Além de Sophie e Xamã, o filho da atriz, o pequeno Otto, também estava no local. O menino, vale pontuar, é fruto do antigo relacionamento de Sophie com o ator Daniel Oliveira.

Sem se importar com os paparazzi, o casal andou de mãos dadas e mostrou uma grande sintonia.