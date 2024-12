Israel: Netanyahu depõe em julgamento por corrupção

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, prometeu derrubar as alegações de corrupção contra ele em testemunho em julgamento. Netanyahu é o primeiro líder em exercício no país a depor como réu criminal.

O depoimento é outro ponto baixo para o líder de Israel, que também enfrenta um mandado de prisão internacional por supostos crimes de guerra em Gaza.

Em seu testemunho inicial em um tribunal de Tel Aviv lotado, Netanyahu argumentou que era um líder dedicado e um defensor dos interesses de Israel, refutando as acusações contra ele como uma "gota no mar" em comparação com os desafios que enfrentou para proteger seu país.

O premiê declarou que poderia equilibrar o comparecimento ao seu julgamento com seus deveres como líder em um momento em que Israel ainda trava uma guerra em Gaza e luta na vizinha Síria.

"Esperei oito anos por este momento, para dizer a verdade", disse. Netanyahu responderá durante suas aparições no tribunal às acusações de fraude, quebra de confiança e aceitação de suborno em três casos separados.