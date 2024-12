Consórcio Intermunicipal Grande ABC garante R$ 50 milhões este ano para a região

Balanço apresentado ontem, durante assembleia do Consórcio Intermunicipal Grande ABC, mostra que o colegiado conquistou R$ 50,5 milhões em investimentos para a região este ano. Do valor total, R$ 41,5 milhões são via Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) Mobilidade, do governo federal, para elaboração do Novo Plano Regional de Mobilidade Urbana do Grande ABC, de projetos básico e funcional de corredores para transporte coletivo, além de terminais, bem como estações de transferência em Diadema.

O Plano de Mobilidade regional prevê a construção dez corredores com tratamento especial para transporte coletivo, sendo três em Santo André, um em Diadema, três em Mauá, dois em Ribeirão Pires e um em Rio Grande da Serra. Também está prevista a implementação de três terminais: em Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra.

“Fizemos um balanço de todo trabalho que foi desenvolvido este ano. O destaque foi a assinatura de convênio, aliás o único convênio do governo federal com um consórcio, do PAC Mobilidade, prevendo investimento de cerca de R$ 41 milhões, para desenvolver e aperfeiçoar estudos, projetos básicos de eixos de ligação viários para as cinco cidades que compõem o Consórcio, preparando o projeto para licitação futura e execução dessas obras tão importantes”, destacou o presidente do Consórcio ABC e prefeito de Diadema, José de Filippi Júnior (PT), em coletiva ontem, após assembleia.

Entre os valores conquistados pelo Consórcio, R$ 1,9 milhão será para implementar, em 2025, sinalização visual com alertas visando proteção das áreas de manancial na região. A implementação dos equipamentos será realizada com recursos do Governo do Estado, viabilizados por meio de projeto apresentado pela entidade regional ao Fundo Estadual de Recursos Hídricos (Fehidro). A assinatura do contrato para início da execução do serviço ocorreu ontem durante a assembleia de prefeitos.

Segundo balanço divulgado ontem, o Consórcio conta com conquistas importantes na área de Inclusão Social e Direitos Humanos, como a Pesquisa Censitária Acerca da População LGBTQIA+ no Grande ABC (R$ 186,8 mil); aquisição de mobiliário permanente para as duas unidades do Programa Casa Abrigo Regional Grande ABC e verba para custeio do projeto (R$ 400 mil); recurso para ser utilizado na promoção do enfrentamento à violência contra mulheres (R$ 500 mil).

Também foi obtido recurso, segundo a entidade, para automatização do sistema de monitoramento hidrológico das microbacias hidrográficas críticas nos municípios da região (R$ 168,1 mil); identificação de áreas prioritárias para a implementação de novas unidades de conservação e corredores ecológicos e verdes nas áreas de mananciais (R$ 778,2 mil); e modernização e digitalização do Centro de Documentação e Memória (Cedoc) do Consórcio Grande ABC.