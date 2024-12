SBT anuncia Leandro Cipoloni como novo diretor de jornalismo

As novidades não param! O SBT anunciou a contratação de Leandro Cipoloni como novo diretor nacional de jornalismo. Em comunicado enviado ao ESTRELANDO, a emissora do eterno Silvio Santos, destaca as qualidades do executivo que tem extensa experiência em veículos de renome no país.

Apesar da pouca tradição no jornalismo, o canal pretende investir no departamento tendo papel fundamental na nova grade da emissora, já que o telejornal Primeiro Impacto teve um aumento de horário e agora, também tem Datena à frente do Tá Na Hora. O veterano do jornalismo policial, que estreou no último dia 9, tem a missão de conquistar o público que já está acostumado com outros dois programas policiais no mesmo horário, o Brasil Urgente, da Band; e o Cidade Alerta, da Record.

Confira o comunicado na integra:

O SBT anuncia a contratação de Leandro Cipoloni como novo diretor nacional de jornalismo. Reconhecido por sua extensa experiência e contribuições ao jornalismo brasileiro, Cipoloni tem passagens por veículos como a Record TV e a CNN Brasil, onde se destacou pela capacidade de liderar equipes e implementar iniciativas voltadas para um jornalismo ético e inovador.

Sua carreira teve início como repórter em jornal impresso, com passagens por Jornal da Tarde e A Gazeta Esportiva. Em 2004, Cipoloni ingressou na RecordTV, onde construiu uma trajetória sólida ao longo de mais de 15 anos. Foi vencedor do primeiro Prêmio Esso de Telejornalismo da emissora e ocupou posições de liderança, até chegar ao posto de diretor de Jornalismo.

Em janeiro de 2019, foi contratado pela CNN para ajudar a fundar e estruturar a operação da marca no Brasil. Exerceu a função de vice-presidente de Jornalismo até julho do ano passado. Com a chegada de Cipoloni, o SBT reforça seu compromisso com a produção de um jornalismo de qualidade, credibilidade e relevância para o público brasileiro.