Donald Trump revela conversa que teve com Príncipe William: Ele disse que o pai está lutando pesado

Revelações! O empresário e recém-reeleito presidente dos Estados Unidos, Donald Trump se encontrou com o Príncipe William durante a cerimônia de reabertura da Catedral de Notre Dome. No evento, os dois posaram para fotos e conversaram cerca de 30 minutos, de forma privada, na embaixada do Reino Unido em Paris.

Após o encontro, Donald Trump concedeu uma entrevista ao jornal norte-americano The New York Post, e revelou como foi sua conversa com o primogênito do Rei Charles III.

- Eu tive uma ótima conversa com o príncipe. Eu o perguntei sobre a esposa e ele disse que ela está indo bem. E perguntei sobre o pai dele e ele disse que o pai está lutando pesado. E ele ama o pai dele e ama a esposa dele, então foi triste. Tivemos uma ótima conversa por meia hora, um pouco mais que meia hora. Tivemos uma ótima, ótima conversa.

Vale pontuar que o Rei Charles III e Kate Middleton tornaram públicos seus diagnósticos de câncer no início de 2024.

E não parou por aí! Trump ainda rasgou elogios ao príncipe:

- Ele é um cara muito bonito. Ele estava muito, muito bonito. Sabe como algumas pessoas são mais bonitas pessoalmente? Ele estava bonito. Ele estava muito bem, falei isso com ele.