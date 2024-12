Morre ator e produtor Orlando Miranda

Morreu, aos 91 anos de idade, o ator, produtor e empresário teatral Orlando Miranda, segundo informações divulgadas pela Associação dos Produtores de Teatro (APTR) na noite da última segunda-feira, dia 9.

Em uma publicação no Instagram da Associação, eles lamentaram a partida do artista sem muito detalhes do motivo da perda. A causa da morte não foi divulgada.

Hoje nos despedimos do grande homem das artes Orlando Miranda, ator, produtor e empresário teatral que partiu aos 91 anos. Orlando deixou sua marca como Diretor do Serviço Nacional de Teatro ? SNT, entre os anos de 1974 e 1981, e Presidente do Instituto Nacional de Artes Cênicas ? INACEN entre 1981 e 1985, mantendo seu papel de grande defensor das artes cênicas mesmo durante a ditadura militar, disseram na nota.

Ainda na legenda, relembraram alguns projetos importantes de Orlando ao teatro.

Em 1963 fundou o Teatro Princesa Isabel, juntamente com Pernambuco de Oliveira e Pedro Veiga. O espaço foi palco dos primeiros shows de Bossa Nova, de inúmeros sucessos como Roda Viva, Trair e coçar é só começar, Um grito parado no ar, entre tantos outros espetáculos marcantes, além de receber atores e atrizes como Procópio Ferreira, Gianfrancesco Guarnieri, Paulo Gracindo, Jô Soares, Jorge Dória, Dercy Gonçalves e Marília Pêra, disseram.

Para finalizar, eles agradeceram todas as homenagens ao produtor.

Nossos agradecimentos e todas as homenagens a esse ícone que ajudou a construir a história do Teatro Brasileiro e nossos sentimentos à família e aos amigos de Orlando, finalizaram.