Taxista é encontrado morto após sequestro em São Bernardo

Um taxista de 80 anos foi encontrado morto na madrugada desta terça-feira (10), ao lado de um Renault Sandero incendiado, na Rua Iracema, bairro Vila Balneária, em São Bernardo. A Polícia Militar prendeu em flagrante Wellington Vieira da Silva, de 38 anos, suspeito de envolvimento no crime.

A vítima foi identificada como Cláudio Chericoni. Segundo informações do BO (Boletim de Ocorrência), o caso teve início quando a filha do taxista tentou contato com o pai e, em vez dele, um homem desconhecido atendeu, afirmando que havia sequestrado Cláudio e exigindo R$ 5 mil para libertá-lo. O sequestrador ainda ameaçou a família, dizendo que fazia parte de uma facção criminosa e pedindo que a polícia não fosse acionada.

Por volta de 1h20, a Polícia Militar encontrou o veículo da vítima incendiado na Rua Iracema. Próximo ao carro, o corpo de Cláudio foi localizado com sinais de esfaqueamento. A perícia foi acionada, e o neto da vítima informou as autoridades que o suspeito do crime estaria em um posto de combustíveis no Riacho Grande.

No posto, um frentista revelou que Wellington havia chegado ao estabelecimento por volta de 0h30, pedindo que ele realizasse uma transferência Pix de R$ 1.000 para sua conta, em troca de dinheiro em espécie. O frentista desconfiou do comportamento do homem, que estava nervoso e xingava uma mulher ao telefone. Para garantir que não sairia prejudicado, ele pegou o celular de Wellington e, ao atender uma ligação que chegou ao aparelho, descobriu que se tratava de um caso de sequestro.

O frentista entrou em contato com a família da vítima, que relatou o ocorrido e pediu ajuda. Quando os policiais chegaram ao posto, Wellington tentou fugir, mas foi detido. Durante a revista, foram encontrados no bolso do suspeito anotações de números Pix e um celular que pertencia à vítima.

A investigação também revelou detalhes do contato do sequestrador com a família, que recebeu ligações e mensagens com ameaças e exigências de pagamento. Em uma das conversas, o criminoso afirmou que o carro do taxista já havia sido incendiado, mas que Cláudio teria uma chance de sobreviver.

Wellington foi encaminhado à delegacia. A polícia continua investigando o caso para identificar outros possíveis envolvidos no homicídio.