Exame de DNA revela que comerciante não é filho de Gugu Liberato

Saiu o resultado do exame de DNA de Ricardo Rocha, comerciante de 50 anos de idade que alegava ser filho de Gugu Liberato. Segundo informações da colunista Monica Bergamo, na última segunda-feira, dia 9, o resultado provou que o empresário não é filho do apresentador.

As amostras foram analisadas por duas equipes diferentes em prova e contra-prova e confirmaram os resultados obtidos. Concluiu-se que Antonio Augusto Moraes Liberato não é o pai biológico de Ricardo Rocha, dizia o laudo.

O comerciante entrou com o pedido em 2023, em meio a briga pela herança do apresentador. O exame de DNA foi feito usando amostras da mãe de Gugu, Maria do Céu, e dos irmãos dele, Amandio e Aparecida Liberato.

Gugu morreu em 2019, devido a um acidente doméstico em sua casa nos Estados Unidos. Ele é pai de três filhos, frutos do envolvimento com Rose Miriam, João Augusto Liberato, e as gêmeas Marina e Sofia Liberato.