Em ano de festa dos 60 anos, a Globo não terá vida fácil em 2025

Quando tudo indicava que a Globo teria uma vida relativamente calma nas comemorações dos seus 60 anos, em 2025, sem ameaças consideráveis por parte de seus concorrentes, eis que esse cenário começa a apresentar algumas alterações.

Existem boas atrações articuladas, mas o clima de festa pode não ser tão tranquilo assim.

Em se tratando do mercado de São Paulo, que concentra boa parte dos investimentos das agências de publicidade, já se sabe, uma vez mais, que a Globo não terá o Campeonato Paulista, cujos direitos pertencem à Record, que ainda fará uma parte do Campeonato Brasileiro.

Outros movimentos estão sendo avaliados na Record, envolvendo nomes como Tom Cavalcante e Márcio Garcia. Pelos lados do SBT, que acaba de estrear José Luiz Datena, existe todo um esforço da sua direção em buscar outras novidades.

Entre as muitas especulações, fala-se em The Voice ou algo parecido, através de uma possível participação importante do Boninho, por meio da sua produtora, em sociedade com Julio Casares. Além do Tiago Leifert, com negociações em curso, em direção de um final feliz.

Movimentos que, sem dúvida, servem para aquecer o mercado e fazer valer o que esta santa coluna não cansa de repetir: quanto maior a competição, mais saudável e melhor será a vida de todos.

TV tudo

Espera um pouco

Geraldo Luís está entre os melhores comunicadores da TV atual, mas em todas as suas andanças ainda não conseguiu um formato em que possa render melhor. Até aí, tudo certo. Só que não pode se permitir a certas coisas, como aconteceu, neste último domingo, na Rede TV!.

Entenda o caso

Uma boa parte do último Geral do Povo com todo estardalhaço que não tinha direito, foi dedicada a reconciliação de um marido com a esposa, presa, depois ter decepado o pênis dele. O homem, revelou o programa, tinha um “caso consensual” com a sobrinha da mulher, uma menina de 14 anos. A produção ainda vai providenciar uma prótese.

Não pode isso

Separar igreja do Estado é uma política legal, independentemente de interesses outros. E não é que na noite de domingo teve oração em um dos estúdios do SBT. Às vésperas do aniversário de Silvio Santos, a melhor homenagem a ele seria respeitar as convicções e pensamentos que sempre teve.

Bahar

A informação que circula na Seriella, produtora de séries para a Record, é que existe um grande interesse em trazer ao Brasil a atriz turca Özge Özpirinçci, intérprete de Bahar em Força de Mulher, devido ao grande sucesso da novela. O roteiro, além de entrevistas, envolveria uma agenda pelo Rio de Janeiro. É aguardar.

Kitsch

Reconheço que é meio antipático, depois de uma festa, falar mal dela, mas já que existe a disposição dos canais esportivos, em todo fim de ano, de promover comemorações para os melhores do Campeonato Brasileiro, deveriam se esforçar em fazer algo melhor. E não tão cafona como sempre e como foi ontem o Bola de Prata, da ESPN.

Desalinho

Pior de tudo nessas comemorações futebolísticas é o interesse de quem organiza e dos seus participantes, via figurinos e outros apetrechos, em querer proporcionar um ar solene ao acontecimento. Isto em pleno meio-dia, num ritmo que deu sono. E aí aparecem brilhos e outras coisas de arder os olhos. Um nada a ver do começo ao fim. Já que desejam fazer, que façam direito.

Iniciativa do bem

Odinei Ribeiro, bom narrador do SporTV, confirma para este próximo domingo, 10h30, mais um Futebol do Bem, no Ivoty, em Itanhaém. Já são 11 anos realizando essa festa do bem. A bola, convidada, é que sofre um pouco. Serão distribuídos 5.000 brinquedos, uma cadeira de rodas e 100 pares de chuteiras.

