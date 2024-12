FGV: IGP-M arrefece a 0,83% na 1ª prévia de dezembro, após 0,99% na mesma leitura de novembro

O Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) arrefeceu a 0,83% na primeira prévia de dezembro, após alta de 0,99% na mesma leitura do mês de novembro, informou nesta terça-feira, 10, a Fundação Getulio Vargas (FGV). Todas as aberturas do IGP-M perderam força nesta leitura. O Índice de Preços ao produtor Amplo (IPA-M) passou de 1,25% na primeira prévia de novembro para 1,09% agora. O Índice Nacional da Construção Civil (INCC-M) passou de 0,59% para 0,52%, enquanto o Índice de Preços ao Consumidor (IPC-M) desacelerou de 0,22% em novembro para 0,03% agora.