Gabigol nega acerto com Cruzeiro e diz onde deseja jogar: 'Torcida absurda'

Com contrato prestes a encerrar, em 31 de dezembro, Gabigol negou que já tenha acerto com o Cruzeiro. O clube mineiro foi apontado como destino do atacante depois que o próprio jogador confirmou que não seguiria no Flamengo, após o título da Copa do Brasil.

"Não tem nada (com o Cruzeiro). É uma coisa que vou começar a partir de amanhã (terça-feira) a pensar, conversar, ver a melhor possibilidade para mim. Eu soube que depois da final da Copa do Brasil, saiu a notícia que eu estava fechado com o Cruzeiro. Pode ser que aconteça daqui a um mês, mas é mentira. Pode ser o Cruzeiro, pode ser o Santos, Corinthians, Fortaleza, Bahia...", disse, em entrevista ao Podpah.

O Nordeste, aliás, terá será a segunda região do País com mais clubes na Série A em 2025, com Bahia, Ceará, Fortaleza, Sport e Vitória, atrás apenas do Sudeste (que tem nove). Gabigol surpreendeu ao declarar em qual time gostaria de jogar, citando a região.

"Eu tenho vontade de um dia jogar no Nordeste. Já pensou?", revelou. "As torcidas... Fortaleza, Ceará, a do Vitória é absurda. Um dia, quero viver essa parada. O público lá é muito diferente de São Paulo, do Rio", avaliou.

Entretanto, o atacante não nega que guarda o mesmo clube de torcida desde a infância. "Onde meus pais moram? Em Santos. Qual o time do meu coração? É o Santos. Quando o Santos subiu, fiquei feliz. Quando tem jogo do Santos na TV, estou vendo. Eu sou menino da vila. Não tem como apagar a história que foi feita. O Santos sempre esteve no meu coração e sempre vai ser", declarou-se.