Cineclube ELCV encerra o ano com filmes icônicos da história do cinema

A programação do Cineclube ELCV (Escola Livre de Cinema e Vídeo), promovida em parceria com o programa Pontos MIS, do Museu da Imagem e do Som, encerra este ano com quatro filmes que são clássicos eternos da história do cinema mundial.

Crime e Castigo, de 1958, será exibido na terça-feira (10); O Encouraçado Potemkin, de 1925, na quarta-feira (11); Frankenstein, de 1931, na quinta-feira (12), e o Gabinete do Dr. Caligari, lançado em 1920, na sexta-feira (13). Todas as sessões são gratuitas, às 18h, no equipamento cultural A Casa (Avenida Industrial, 1.740), no bairro Campestre, em Santo André.

A versão do filme Crime e Castigo, lançada em 1959, dirigida por Denis Sanders, é a que será exibida na terça-feira. O longa-metragem, que já foi produzido em diversas versões, é baseado na obra de mesmo nome do escritor russo Fiódor Dostoiévski. O filme conta a história de Robert, um estudante de direito na Califórnia, que assassina um agiota e tenta escapar das sanções da justiça, fraudando as evidências do crime. A partir desse enredo, a obra levanta questões sobre a moralidade humana, a culpa e a redenção.

Uma das cenas mais emblemáticas da história do cinema, a da escadaria de Odessa – em que um carrinho de bebê desce os degraus durante longos minutos em meio a um tiroteio –, vai poder ser conferida na quarta-feira, dia em que será exibido O Encouraçado Potemkin, produção russa de 1925, dirigida por Sergei Eisenstein. O filme retrata a revolta dos marinheiros no porto de Odessa, no contexto da Revolução de 1905 na Rússia czarista.

O filme Frankenstein, que deu origem à imagem do monstro com parafusos na cabeça que existe até hoje, será exibida na quinta-feira (12), às 18h. Dirigido por James Whale, o longa é baseado no romance de Mary Shelley, escrito em 1818.

No enredo da obra de 1931, Henry Frankenstein (Colin Clive), um cientista louco, costura partes de diversos cadáveres para fazer um único homem, mas para "dar" a vida a este ser monstruoso é necessário um cérebro. Porém, o cérebro que o cientista consegue é de um criminoso. Frankenstein, desconhecendo o fato, coloca o cérebro em sua criatura e espera uma tempestade elétrica, que ele precisa para ativar a maquinaria que construiu para eletrificar o corpo da sua criatura. O cientista logo infunde vida na criatura dele, mas as consequências são terríveis.

Lançado em 1920, O Gabinete do Dr. Caligari, último filme da programação, é apontado como um dos primeiros longas do cinema expressionista alemão, por seu estilo visual incomum, com uma direção de arte que cria a sensação de que não só os personagens, mas o mundo todo está desarticulado, com ruas estreitas, telhados góticos e prédios e objetos deformados. Assim, o filme discute de forma visual como a insanidade pode levar indivíduos a enxergar o mundo de maneira diferente da realidade.

O filme conta a história de Francis (Friedrich Feher) e o amigo Alan (Hans Heinrich von Twardowski), que visitam o gabinete do Doutor Caligari (Werner Krauss), onde conhecem Cesare (Conrad Veidt), um homem sonâmbulo que diz a Alan que ele morrerá. Assim acontece e Alan morre no dia seguinte, o que faz com que Francis suspeite de Cesare. Francis então começa a espionar o que o sonâmbulo faz com a ajuda da polícia. Para descobrir todos os mistérios, Francis acredita só haver uma solução: adentrar no misterioso gabinete do Doutor Caligari.

Programação Cineclube ELCV / Pontos MIS

Crime e Castigo (1958 – EUA – 78’)

Direção: Denis Sanders

Data: 10/12 (terça-feira), às 18h

O Encouraçado Potemkin (1925 – 75’)

Direção: Sergei Eisenstein, Grigoriy Aleksandrov

Data: 11/12 (quarta-feira), às 18h

Frankenstein (1931 – EUA – 71’)

Direção: James Whale

Data: 12/12 (quinta-feira)

O Gabinete do Dr. Caligari (Alemanha, 77’, 1920)

Direção: Robert Wiene

Data: 13/12 (sexta-feira)