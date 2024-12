Prefeitura de Balneário Camboriú (SC) veste Papai Noel de verde e amarelo

A prefeitura de Balneário Camboriú, no litoral de Santa Catarina, está sendo criticada após decorar a cidade com papais noéis vestidos com roupas douradas com detalhes verdes, ao invés do tradicional vermelho. Internautas e políticos da oposição no Estado acusam a gestão municipal de mudar os trajes do "bom velhinho" por convicções políticas e querem explicações do prefeito, Fabrício Oliveira, que é do PL do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Ao Estadão, o prefeito de Balneário Camboriú negou que os papais-noéis dourados com detalhes verdes tenham sido confeccionados por motivos políticos. "Não foi uma escolha nossa de descaracterizar, até porque não descaracteriza o Natal. Eu tenho certeza que não houve motivação política alguma", afirmou.

Em uma licitação publicada em no dia 4 de novembro, a prefeitura de Balneário Camboriú solicitou 11 papais-noéis feitos de fibra de vidro. Destes, nove deveriam ser dourados com detalhes brancos ou bordô (um vermelho mais escurecido) e outros dois teriam a pintura colorida com a preferência de verde ou bordô. Somados, as peças custaram R$ 89,5 mil ao erário da cidade. A empresa vencedora do pregão foi a Luz & Forma Comércio e Decorações, sediada em Joinville, também em Santa Catarina.

Em nota oficial enviada ao Estadão, a prefeitura de Balneário Camboriú afirmou que as cores dourada, verde e branca, foram escolhidas para simbolizar "prosperidade e exclusividade".

"Com um foco especial nas cores branco, dourado e verde, a decoração natalina deste ano busca simbolizar prosperidade e exclusividade, valores que o município deseja transmitir por meio dos elementos que adornam seus principais pontos turísticos"

Como mostrou o Estadão, Balneário Camboriú tem se firmado como um polo bolsonarista no País. O município sediou, em julho deste ano, o CPAC Brasil, cúpula da direita radical sul-americana que reuniu nomes como o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e o presidente da Argentina, Argentina. Nas eleições municipais deste ano, o filho "04" de Bolsonaro, Jair Renan Bolsonaro (PL), estreou nas urnas e foi o vereador mais votado da cidade com 3.033 votos.

No segundo turno da eleição presidencial de 2022, Bolsonaro venceu o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) por 74,6% a 25,4% dos votos válidos.

Nas redes sociais, internautas criticaram a nova roupagem dos papais-noéis de Balneário Camboriú, apelidando os bonecos de "Papai-Noel patriota".

A decoração dos papais-noéis de Balneário Camboriú causou reações da esquerda na cidade e no Estado. Nesta quarta-feira, 11, a oposição ao prefeito Fabrício Oliveira vai apresentar um requerimento de informações onde questionará o mandatário sobre os motivos da mudança das cores do "bom velhinho". O bloco também quer que Fabrício explique os efeitos dos novos trajes para a promoção do turismo local.

Ao Estadão, o vereador Eduardo Zanatta, o único do PT na câmara municipal, afirmou que nunca houve uma mudança das roupas dos papais-noéis na cidade e a prefeitura tenta fazer uma "demarcação ideológica". Zanatta também pontuou que o movimento ocorre após o PL perder a prefeitura para o PSD, um partido de centro, nas eleições municipais deste ano.

"É uma tentativa sempre muito forçada de demarcar ideologicamente, sem pensar no turismo de forma séria e planejada, com uma política derrotada na cidade nas últimas eleições. Nem a tradição do natal respeitam. Como não conseguiram evitar que o vermelho estivesse na Câmara de Vereadores, sobrou até para o papai noel."

Na Assembleia Legislativa de Santa Catarina (ALSC), o bloco de esquerda formado por PT, PSOL e PDT deve discutir o tema em uma reunião marcada para esta terça-feira, 10. O deputado federal Marquito José (PSOL), que pretende levar o "Papai Noel patriota" para o encontro, disse ao Estadão que é necessário encontrar uma forma de explicar aos catarinenses que a modificação dos trajes é uma "cortina de fumaça" criada pela direita.

"A gente vai produzir algum posicionamento, precisamos mostrar para a sociedade que esse tipo de posição é muito pequena diante dos dilemas que a gente tem que enfrentar. Chega ao ponto do ridículo", disse Marquito.

Leia a íntegra nota da prefeitura de Balneário Camboriú:

"A Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico de Balneário Camboriú desenvolveu o conceito do Natal de Brincadeiras BC, que chega à sua quarta edição em 2024. Com um foco especial nas cores branco, dourado e verde, a decoração natalina deste ano busca simbolizar prosperidade e exclusividade, valores que o município deseja transmitir por meio dos elementos que adornam seus principais pontos turísticos.

A temática da festividade é inspirada nas brincadeiras e no imaginário infantil, resgatando memórias afetivas e celebrando a magia do Natal de forma lúdica e encantadora. Os cenários envolvem moradores e visitantes em uma atmosfera de alegria e encantamento, reforçando Balneário Camboriú como um dos destinos turísticos mais atrativos e inovadores do Brasil.

O Natal de Brincadeiras BC se consolida como um evento tradicional da cidade, promovendo não apenas a celebração do espírito natalino, mas também incentivando o turismo e o desenvolvimento econômico local".