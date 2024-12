Akira Auriani conquista R$ 600 mil para a saúde de Rio Grande da Serra

O prefeito eleito de Rio Grande da Serra, Akira Auriani (PSB), sinalizou a liberação de R$ 600 mil em emenda parlamentar para a saúde municipal. O recurso foi provido a partir de um encontro com a deputada federal Tabata Amaral (PSB) nesta segunda-feira (9).

“Sabemos que o orçamento de Rio Grande da Serra é um limitador para os investimentos que precisam ser feitos. Além de medidas de austeridade, com o uso eficiente dos recursos públicos, vamos buscar novas fontes para financiar projetos na saúde, em infraestrutura, na educação, para o turismo, e todos os setores prioritários. Com bom relacionamento, vamos buscar mais fôlego para atender as demandas dos moradores”, destacou o político.

De acordo com ele, a busca por recursos têm gerado uma agenda intensa de reuniões.

Até o momento, já foram realizados encontros com o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin; o ministro do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, Márcio França; ministro do Trabalho, Luiz Marinho; ministro do Turismo, Celso Sabino; e o secretário nacional de Desenvolvimento Urbano, Carlos Tomé, do Ministério das Cidades.