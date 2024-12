Com neblina, Imigrantes concentra lentidão ao Litoral e Anchieta à Capital

Segundo a Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo), o Sistema Anchieta-Imigrantes está carregado em sentidos opostos no começo da noite desta segunda-feira (9). A motivação é o excesso de veículos em ambas as vias.

De acordo com a agência, a neblina e o tráfego lento toma conta de três quilômetros da Anchieta, entre os km 17 e 20 em direção à Capital. Já na Imigrantes, dois são os trechos travados ao Litoral: km 65 ao 70 e, de forma ainda mais intensa, a altura dos km 22 e 24.