Fernanda Montenegro comemora indicação da filha ao Globo de Ouro 2025: Trabalho extraordinário

Ela merece! Nesta segunda-feira, dia 9, Fernanda Torres foi indicado ao prêmio Globo de Ouro 2025 por sua atuação no filme Ainda Estou Aqui. A artista, filha de Fernanda Montenegro, está concorrendo na categoria Melhor Atriz.

Após muitos comentários e mensagens de parabéns, Fernanda Torres recebeu o carinho de sua mãe, que postou uma homenagem à filha em suas redes sociais, através dos stories.

Fernanda Torres tem um trabalho extraordinário, tem que ser reconhecido. Fico muito comovida com a indicação de minha filha ao Globo de Ouro, escreveu ela.

Vale pontuar que Ainda Estou Aqui, dirigido por Walter Salles, é baseado em uma história real e foi premiado em festivais no Brasil e no exterior, e Fernanda Torres, que interpreta Eunice, recebeu uma homenagem do Critic's Choice Awards.