Tatá Werneck passa por cirurgia em hospital de São Paulo: Já estava para fazer há meses

Tatá Werneck usou as redes sociais nesta segunda-feira, dia 9, para contar que passou por uma cirurgia que já estava marcada há meses. A apresentadora postou uma foto com a chefe do hospital na cidade de São Paulo e agradeceu por todos os cuidados que recebeu no período em que esteve lá.

Queria agradecer mais uma vez ao hospital da rede Door Vila Nova Star, em São Paulo. Me operei essa semana e estava com medo até do algodão. Agradeço a toda equipe de limpeza, técnicos de enfermagem, nutrição , maqueiros, recepção e a MARAVILHOSA Doutora Ludhmila Hajjar, chefe do hospital em São Paulo!

A apresentadora ainda contou a maior dificuldade que a equipe encontrou com ela:

E Dra Leila e o Dr Saulo que tiveram a maior dificuldade que alguém pode ter : me anestesiar Rs Obrigada pelo cuidado e paciência. Não sou uma paciente fácil. Sou mto medrosa. E vocês são uma equipe INCRÍVEL! Parece que estamos num hotel (tirando o fato de acordar de fralda).

No final, Tatá agradeceu sua tia Ângela:

Obrigada também minha tia Ângela que foi apenas me acompanhar mas eu a obriguei a fazer um check-up e ela ficou puta. Quando preciso em São Paulo , é no Villa Nova que eu vou . Isso não é uma publicidade . É gratidão mesmo.

Através dos comentários, Eliezer, marido de Viih Tube, também falou sobre o hospital:

Ela é maravilhosa. Tudo o que ela fez e faz pela minha família é impossível agradecer. Só gratidão e amor por ela, escreveu ele.

Em outro comentário, Tatá explicou a um internauta que o procedimento já estava marcado faz tempo:

Eu já tinha essa cirurgia marcada antes. Já estava para fazer há meses mas não tinha folga. Aí terminei o Masked [The Masked Singer Brasil] e fiz, comentou.