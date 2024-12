Equipe de Mauá celebra medalhas no Brasileiro em São Paulo

O Projeto Futuro Paralímpico, de Maúa, fez bonito no Campeonato Brasileiro de Atletismo Paralímpico 2024, encerrado no domingo (8), no Centro de Treinamento do Comitê Paralímpico Brasileiro, na Capital.

Uma das medalhistas foi Ana Flávia Floriano. A atleta ingressou no esporte paralímpico há apenas quatro meses e, no fim de semana, se consagrou como campeã brasileira do salto em distância na categoria T37 (competidores com paralisia cerebral).

Outros destaques foram Vanessa Caetano, ouro no arremesso de peso da modalidade F20 (deficiência intelectual), com marca que a coloca entre as 15 melhores do mundo, e Leandro de Oliveira Viana, da classe T38 (paralisia cerebral), que retornou para casa como campeão nos 100 m, 200 m e salto em distância.

“Em sua estreia nos 200 m em competições adultas, Leandro fez um resultado que o coloca como terceiro melhor do mundo. Além disso, terminou 2024 como o segundo lugar do mundo no salto”, analisa o treinador do Projeto Futuro Paralímpico, Walter Agripino.

Completando os pódios mauaenses, a atleta Enayra Victoria, da classe T11 (deficiência visual), em sua estreia em competições nacionais, faturou o vice-campeonato nos 800 m e ficou com o bronze nos 1500 m. “Com esse panorama, terminamos o ano com muita alegria, agora é recarregar as baterias e voltar em 2025”, completou o treinador.