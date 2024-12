S.Bernardo dá início às obras de pavimentação na Vila Rica

O Prefeito de São Bernardo, Orlando Morando, assinou nesta segunda-feira (9) a ordem de serviço para início das obras de recapeamento asfáltico no bairro Vila Rica, na região do Bairro Assunção. Nesta etapa, nove vias vão passar por intervenções diversas, como serviços de fresagem do pavimento existente e execução de novo pavimento asfáltico, incluindo nova sinalização viária, de acordo com o Paço.



“Começamos a semana com mais esse presente de Natal para os moradores da Vila Rica. As melhorias aqui no bairro não param. Há 15 dias, a população recebeu uma nova praça-parque, a André Mussolino, e, agora, as vias do bairro serão completamente revitalizadas”, ressaltou o chefe do Executivo municipal.



A previsão da Secretaria de Transporte e Vias Públicas, chefiada por Delson José Amador, é de que as intervenções nos 10.000 metros quadrados de asfalto sejam finalizadas no prazo de 15 dias.



“Com a qualidade da pavimentação, garantimos melhoria na mobilidade, segurança e valorização de todo o entorno”, acrescentou o secretário.



O Programa Asfalto Novo irá contemplar, nesta etapa, as ruas Alvares Maciel, Artuélia, Delfo, Felipe dos Santos, Freire de Andrade, Orestes Romano, Ouro Preto, Padre Rolim e Thomas Antônio Gonzaga.



BENEFICIADOS



De acordo com a Prefeitura, desde 2017, o Programa Asfalto Novo já registrou impacto em mais de 1.700 vias da cidade, o que corresponde a cerca de 900 quilômetros de extensão.



Implantada desde o primeiro ano da gestão, a ação já atingiu diversos bairros de São Bernardo, como o Grande Alvarenga, Batistini, Rudge Ramos, Paulicéia, Cooperativa, Alves Dias, Dos Casa, Centro, Demarchi, Nova Petrópolis, Ferrazópolis, Vila São José, Vila Gonçalves, Vila Euclides, Assunção, Planalto, Jardim da Represa e Jardim das Oliveiras.



UBS JARDIM FARINA



A Prefeitura de São Bernardo anunciou também a entrega da revitalização da UBS (Unidade Básica de Saúde (UBS) Jardim Farina, com investimento de R$ 1,1 milhão.



O pacote de reformas contemplou a expansão da unidade, com a construção de mais dois consultórios – totalizando oito –, e realização de serviços em toda a parte elétrica e estrutural, com substituição de telhado, calhas e rufos, revitalização interna, externa e instalação de nova comunicação visual.



“Nesses oito anos de mandato, reformamos praticamente todas as 34 UBSs da cidade, sempre pensando no bem-estar de quem mais precisa. Esta unidade, em especial, recebe um importante fluxo, de quase 50 mil pessoas por mês, e as atividades na sala da comunidade estavam sendo prejudicadas. Agora, toda a rotina do trabalho volta ao normal”, recordou o prefeito Orlando Morando.



A UBS Farina está localizada na Rua Maria Josefa Mendes, nº 15. Funciona das 7h às 22h, dentro do programa Saúde na Hora Certa. As imunizações acontecem das 8h às 21h, e a dispensação de medicamentos, das 8h às 17h.