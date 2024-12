França: ministro afirma que lei orçamentária que impede paralisação do governo está pronta

O ministro do Orçamento da França, Laurent Saint-Martin, afirmou nesta segunda-feira, 9, que a lei especial de orçamento da nação para 2025 está "pronta" e que pode ser apresentada no próximo conselho de ministros. Em entrevista à TV1, o integrante do governo francês cessante comandado pelo primeiro-ministro Michel Barnier, que caiu na última semana, indicou que a administração preparou um orçamento provisório para garantir que o país não fique paralisado em janeiro. A lei permite ao governo transferir efetivamente o orçamento de 2024 para 2025.

"Estou há cinco dias trabalhando desde a censura deste governo para preparar esta lei especial que poderá ser apresentada no próximo conselho de ministros, basta reuni-lo para que seja apresentada", afirmou Saint-Martin.

O presidente da França, Emmanuel Macron, afirmou que a escolha do novo primeiro-ministro do país ocorrerá nos próximos dias. Em pronunciamento, o mandatário agradeceu ao trabalho realizado Barnier, que renunciou após a aprovação de uma moção de desconfiança ao seu governo pelo Parlamento francês. Barnier foi alvo da moção após usar poderes especiais para aprovar, na segunda-feira, o orçamento da seguridade social sem debate.