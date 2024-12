Durante tratamento contra o câncer, Rodrigo Faro comemora pequena vitória de Vera Viel: Começou a correr

Rodrigo Faro comemorou mais uma vitória no tratamento da esposa, Vera Viel. Nesta segunda-feira, dia 9, o apresentador compartilhou nas redes sociais que a amada voltou a correr. Vale lembrar que ela passou por um procedimento cirúrgico para retirada de um tumor raro e maligno na coxa esquerda.

Na legenda da publicação, Faro escreveu:

Vera hoje começou a correr? Para Deus nada é impossível! Estarei sempre ao seu lado te apoiando e te dando todo suporte para sua recuperação total! Você é uma fortaleza!

A ex-modelo foi diagnosticada com um Sarcoma Sinovial na coxa e realizou o procedimento de retirada do câncer no dia 11 de outubro de 2024. Desde então, ela vem passando por sessões de fisioterapia para recuperar totalmente os movimentos.