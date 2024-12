Deborah Secco e Hugo Moura se reúnem para celebrar aniversário da filha, Maria Flor

Parabéns! Deborah Secco e Hugo Moura se reuniram no último domingo, dia 8, para celebrar o aniversário de nove idade da filha, Maria Flor. Separados desde abril deste ano, o ex-casal comemorou o novo ciclo da herdeira em um buffet no Rio de Janeiro.

Através das redes sociais, Deborah mostrou detalhes da decoração, que contou com a temática de ETs.

Para o aniversário, Maria Flor usou três looks. O primeiro foi um macacão vermelho, com o rosto de um ET verde estampado.

O segundo look escolhido pela aniversariante foi um shorts cheio de detalhes e uma camiseta branca, também com o rosto de um ET estampado. Foi com essa roupa que Maria Flor se apresentou, ao lado de uma amiga, para os convidados.

O terceiro e último foi um vestido feito especialmente para o parabéns, que ela cantou ao lado dos seus pais.

Segundo Deborah, o tema foi bem desafiador, mas saiu da maneira que a filha pediu:

- Um tema muito desafiador. Ela pediu uma festa de ETs, e a gente construiu uma festa linda, contou em suas redes sociais.