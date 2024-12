Na Costa Rica, Gisele Bündchen passeia de carro com Joaquim Valente e os filhos

Gisele Bündchen foi fotografada em outro momento ao lado do namorado, Joaquim Valente, durante a viagem que está fazendo com o amado pela Costa Rica. Nos novos cliques, a modelo brasileira estava em um carro com o amado e os filhos, Benjamin, de 15 anos de idade, e Vivian, de 12.

Nas imagens, é possível vê-los sorrindo enquanto andam de carro pelo local. Ainda é possível ver Gisele deixando a barriguinha de fora durante o passeio. Esse é o primeiro filho da brasileira com o professor de jiu-jitsu.

Joaquim é o primeiro relacionamento sério que Gisele assume desde o fim de seu casamento com Brady. Eles se conheceram devido ao primogênito da modelo, uma vez que Valente era professor de jiu-jítsu da criança, e depois acabou se tornando instrutor de Bündchen também.