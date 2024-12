Governo fará reuniões periódicas para monitorar reação de estatais a programa de governança

A ministra da Gestão e da Inovação, Esther Dweck, diz que, entre as mudanças nas diretrizes da Governança Corporativa e de Administração de Participações Societárias da União (CGPAR), que serão efetivadas por decreto, está a previsão de um calendário de reuniões periódicas de 16 ministérios.

Os encontros terão, entre seus fins, o objetivo de revisar a lista de estatais em teste no conjunto de três decretos anunciados nesta segunda-feira, 9.

A ideia do governo com a medida é melhorar a capacidade financeira das empresas, com foco nas deficitárias.

Inicialmente, 15 das 44 estatais federais testarão os caminhos dos decretos.

"A Comissão de Ministros passa a ter esse caráter estratégico de monitoramento da carteira de investimentos das empresas estatais. À medida em que forem vislumbrando necessidade de empresas entrarem e saírem", afirma Dweck.