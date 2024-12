Mãe de Viih Tube tranquiliza fãs ao postar foto com Ravi, que está internado

Atualizações! Viviane Di Felice, mãe de Viih Tube, usou suas redes sociais para tranquilizar os fãs com uma foto do seu netinho, o pequeno Ravi, que está internado há cerca de 15 dias em um hospital na cidade de São Paulo.

Através dos stories, ela postou uma selfie com o bebê com o louvor Aos Olhos do Pai, do Diante do Trono. Na imagem compartilhada, Viviane aparece sorridente com o bebê em seu colo. No entanto, ela não informou se o registro foi feito durante a internação ou antes.

Vale pontuar que esta segunda-feira, dia 9, é um dia importante para Ravi, que voltará a mamar.

- Eu, a Viih, os médicos, todo mundo está chamando de o grande dia, porque a gente vai reintroduzir o leite, ele vai voltar a mamar. Estamos na expectativa que ele reaja muito bem ao leite, que ele consiga se alimentar, disse Eliezer em suas redes sociais.