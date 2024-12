Menino ou menina? Ludmilla e Brunna Gonçalves revelam quando será chá revelação do primeiro filho

Quem mais está ansioso para saber se o bebê de Ludmilla e Brunna Gonçalves é menina ou menino? No último domingo, dia 8, a dupla deixou os fãs ainda mais curiosos ao ameaçarem revelar qual é o sexo do primeiro filho. No entanto, tudo não passava de uma brincadeira.

Pois é, no palco, enquanto seguravam bichinhos de pelúcia rosa e azul, as mamães brincaram com o coração do público.

- Como vocês fazem parte da nossa vida, nós queremos contar que seremos mãe de.... Só no dia 17, disparou Ludmilla.

Qual a sua aposta?