São Paulo terá tempo instável nos próximos dias

Os próximos dias na cidade de São Paulo devem ser marcados por tempo instável, com previsão de chuva e temperatura máxima abaixo dos 30ºC.

Nesta segunda-feira, 9, a previsão indica poucas aberturas de sol e possibilidade de chuva principalmente no início da tarde. Na terça-feira, 10, as precipitações serão significativas já nas primeiras horas do dia.

"Os próximos dias permanecem com tempo instável na faixa leste do Estado paulista. A formação de uma área de baixa pressão na costa paulista favorecerá a convergência de umidade e a formação de muitas nuvens carregadas", afirma o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura de São Paulo.

Com isso, as precipitações serão generalizadas e com grande volume acumulado. "Atenção com as áreas de risco, pois o solo encharcado vai potencializar a formação de alagamentos, transbordamentos de pequenos rios e córregos e deslizamentos de terra", acrescenta o órgão municipal.

De acordo com a Meteoblue, apenas não há expectativa para chuvas na quinta, 12 e sexta-feira, 13. A situação pode ser atualizada.

Veja a previsão para os próximos dias:

- Segunda-feira: 21ºC e 25ºC;

- Terça-feira: 19ºC e 25ºC;

- Quarta-feira: 17ºC e 22ºC;

- Quinta-feira: 17ºC e 24ºC;

- Sexta-feira: 17ºC e 27ºC;

- Sábado: 19ºC e 26ºC;

- Domingo: 21ºC e 26ºC.

Alerta vermelho para chuvas

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) há alerta vermelho para grande perigo de acumulado de chuva para esta segunda-feira, podendo o aviso ser atualizado. No Paraná e trechos de São Paulo, Mato Grosso do Sul e Santa Catarina há risco de volume acima de 100mm/dia.

"Grande risco de grandes alagamentos e transbordamentos de rios, grandes deslizamentos de encostas, em cidades com tais áreas de risco.", alerta.

Áreas afetadas:

- Norte Pioneiro Paranaense;

- Metropolitana de Curitiba;

- Bauru;

- Centro Ocidental Paranaense;

- Noroeste Paranaense;

- Norte Central Paranaense;

- Sudoeste de Mato Grosso do Sul;

- Sudoeste Paranaense;

- Oeste Paranaense;

- Itapetininga;

- Sudeste Paranaense;

- Centro Oriental Paranaense;

- Norte Catarinense;

- Assis;

- Litoral Sul Paulista;

- Centro-Sul Paranaense;

- Macro Metropolitana Paulista;

- Metropolitana de São Paulo;

- Presidente Prudente;

- Leste de Mato Grosso do Sul.