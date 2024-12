Streaming busca marcar território em propriedades que sempre foram da TV

É interessante verificar como nesse nosso mundo, aquilo que é paradoxal, no sentido mais puro da expressão, de vez em quando também resolve entrar em cena.

Por exemplo, agora: diante de algumas medidas tomadas, entre desmantelar produções e extinguir postos de trabalho, verifica-se que algumas emissoras decidiram abdicar seus direitos de fazer uma boa televisão.

Limitam-se a cumprir a tabela. As mais desaforadas terceirizam horários, enquanto a maioria, por medo ou incapacidade, prefere não ir além do arroz com feijão, que nem sempre é bem temperado.

Pois bem, na contramão de tudo, é bem descarado o esforço do streaming, através de algumas das principais plataformas, em querer, a cada dia, ficar mais parecido com a TV aberta.

A HBO foi a primeira a embarcar nas novelas. Tem as duas primeiras prontas para estrear no comecinho de 2025 e outras a caminho de disparar suas produções.

O Amazon, via Prime Video, que já possui a Copa do Brasil, foi também em busca dos direitos do Campeonato Brasileiro.

E a Netflix, que recentemente transmitiu uma luta do Mike Tyson, entre outras iniciativas, dá sinais de novos investimentos em várias direções e também no campo esportivo.

Propriedades que por muito tempo podiam ser encontradas só em Globo, SBT, Record, Band e companhia bela, mas que agora começam a se alastrar para outros meios, que demonstram muito mais vontade de fazer as coisas acontecerem. Tudo isso se apoia na certeza de que este é um dos melhores meios de se evitar a fuga de assinantes.

E, claro que, em se tratando de tudo, o interesse em atrair convenientes patrocinadores.

Ou seja, muito daquilo que vai deixando de servir às nossas TVs, por descaso ou ineptidão, o streaming vai se assenhorando e começando a tomar conta. E se apressando em marcar território.

TV tudo

Intriga da oposição

José Luiz Datena, o pai, que hoje estreia no SBT, falando com a coluna jogou uma pá de cal nesse papo todo de briga com Joel Datena. “É meu filho. Tenho por ele o maior amor desse mundo. E só quero o melhor”. Os dois, como especial atrativo, a partir de hoje estarão separados por TVs e programas diferentes, concorrendo no mesmo horário.

Dia diferente

Para quem reclama da falta de competitividade na TV, o quadro do fim de tarde montado promete disputas bem interessantes, em se tratando dos programas policiais e meteorológicos. Datena estreando no SBT, Datena filho no Brasil Urgente, da Band, Luiz Bacci, depois de só uma semana de férias, reassumindo o Cidade Alerta.

Organizando

A Record já começou a preparar todo um material para o lançamento da sua nova equipe de esportes, que vai trabalhar nas transmissões do Campeonato Paulista e Brasileiro. A ideia é fazer um barulho interessante.

Agora o outro

Já a partir do comecinho de maio, até meados de julho, com o Power Couple no ar, os seus apresentadores Rafa Brites e Felipe Andreoli, entrarão, ao vivo, nas tardes de domingo, com uma edição especial do programa. O mesmo vai acontecer com Adriane Galisteu, ao vivo também, durante o período de exibição da Fazenda. É o que esta santa coluna apurou. Faltam confirmações.

Cada uma

Quem vê pensa que no SBT não existem coisas mais importantes para se preocupar. Não está certo jornalista deixar guarda-chuva secando nas proximidades da Redação, mas também não é preciso diretor nenhum ter chilique por causa disso. Vai lá, conversa direitinho, que tudo se resolve.