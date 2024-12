Trump escolhe advogada de defesa Alina Habba como assessora jurídica

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que indicará Alina Habba, que integrou sua equipe de advogados de defesa no caso de suborno da ex-atriz pornô Stormy Daniels, para o cargo de assessora jurídica do presidente.

Habba, de 40 anos, atuou na defesa de Trump este ano, exercendo também a função de porta-voz legal do republicano. Habba tem frequentado a mansão de Trump em Mar-a-Lago, na Flórida, desde sua eleição.

"Ela tem sido inabalável em sua lealdade e incomparável em sua determinação - estando ao meu lado durante vários 'julgamentos', batalhas e incontáveis dias no tribunal", disse Trump, em publicação em sua rede Truth Social. "Poucos entendem o aparelhamento do 'Sistema de Injustiça' melhor do que Alina", acrescentou. Fonte: Associated Press.