Botafogo é campeão do Brasileirão ao vencer o São Paulo

O Botafogo é o campeão do Brasileirão deste ano. Neste domingo, o clube da estrela solitária venceu o São Paulo por 2 a 1 e garantiu o título na última rodada da competição, voltando a erguer a taça do Campeonato Brasileiro depois de 29 anos. Este é o terceiro título do time carioca, também campeão em 1968 e 1995.

A equipe termina sua campanha com 79 pontos e lava a alma após a decepção do ano passado, onde teve uma derrocada que tirou o título da equipe mesmo após abrir uma vantagem de 14 pontos, terminando em 5º e vendo o Palmeiras levantar a taça. O alviverde, que precisava vencer o Fluminense e contar com a derrota botafoguense para ser tricampeão, acabou perdendo para o Flu por 1 a 0 no Allianz Parque, em São Paulo.

Campeão da Copa Libertadores no sábado passado, o Botafogo empilha a segunda taça em sete dias e se consolida como potência após a SAF ser adquirida pelo empresário americano John Textor há 2 anos. Além disso, o time carioca iguala o feito do Flamengo do técnico Jorge Jesus, em 2019, também campeão do Brasileirão e da Libertadores na mesma temporada - o Santos alcançara o mesmo feito na década de 60.

Com o empate já garantindo o título, o Botafogo entrou em campo sem pressa. E como o São Paulo estava com um time reserva e sem ambições no campeonato, não levou muito à meta carioca no primeiro tempo.

Até que o time carioca começou a se sentir confortável no jogo e abriu o placar aos 37 minutos do primeiro tempo, com Savarino dando uma bela cavadinha na saída de Jandrei, após receber assistência de Igor Jesus.

O time da casa teve diversas chances de ampliar o placar, mas Jandrei, goleiro reserva do São Paulo, teve uma das melhores atuações de sua carreira e fechou a meta tricolor.

A punição veio no começo do segundo tempo para o Botafogo. Marlon Freitas vacilou numa saída de bola, William Gomes conseguiu roubar a posse e tocou na saída de John para empatar o placar.

Dali em diante, o São Paulo não ofereceu mais resistência e o Botafogo apenas fez o tempo passar, poupou alguns de seus craques e garantiu o título do Brasileirão com um gol de Gregore nos acréscimos do segundo tempo.

Ainda neste domingo, o Botafogo viaja para o Catar para a disputa da Copa Intercontinental. Na quarta-feira, 14h (Brasília), o time encara o Pachuca nas quartas de final da competição. Já o São Paulo encerra sua temporada sem vencer nenhum dos seus últimos cinco jogos no ano.

FICHA TÉCNICA:

BOTAFOGO 2 X 1 SÃO PAULO

SÃO PAULO - Jandrei; Ruan (Igão), Alan Franco e Sabino; Igor Vinicius (Michel Araújo), Patryck, Longo, Marcos Antônio (Rodriguinho), Nestor; William Gomes (Ryan) e André Silva (Moreira). Técnico: Luís Zubeldía.

BOTAFOGO- John; Mateo Ponte, Adryelson, Marçal e Alex Telles; Gregore, Marlon Freitas (Allan) e Almada (Tchê Tchê); Luiz Henrique (Rafael), Savarino (Matheus Martins), Igor Jesus (Tiquinho Soares). Técnico: Artur Jorge.

GOLS - Savarino, aos 37 minutos do primeiro tempo. William Gomes, aos 18, e Gregore, aos 46 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Anderson Daronco (RS-Fifa).

CARTÃO AMARELO - Não houve.

RENDA E PÚBLICO - Não divulgados.

LOCAL - Estádio Engenhão, no Rio de Janeiro (RJ).