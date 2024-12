Após alta hospitalar, Eliezer atualiza estado de saúde da avó de Viih Tube

Eliezer usou as redes sociais neste domingo, dia 8, para trazer boas notícias em relação à sua família. Depois de contar que o filho Ravi está bem melhor, o marido de Viih Tube ainda celebrou a alta hospitalar da avó da esposa, Dona Isaura, que foi internada no dia 30 de novembro, devido um AVC.

Vale lembrar que, Dona Isaura ficou internada ao mesmo tempo que o bisneto Ravi.

- Uma notícia boa! A avó da Viih, Dona Isaura, que teve o AVC no sábado passado, já está em casa, foi para casa na sexta-feira. Tá bem melhor, ta falando, ta comendo, explicou ele.

O influenciador ainda comentou sobre o alívio dessa notícia para toda a família após todos os acontecimentos das últimas semanas envolvendo seu filho:

- Deu um alívio no nosso coração. Para a mãe da Viih, a Viviane, que estava com a gente até tudo isso acontecer. O mundo caiu de uma vez só nas nossas cabeças, mas agora aos poucos está tudo sendo colocado no lugar. Graças a Deus só notícias boas, finalizou Eliezer.