Patrícia Abravanel usa look em homenagem a Silvio Santos durante CCXP24

Patrícia Abravanel marcou presença na CCXP 2024 no último sábado, dia 7, no estande do SBT. E como uma forma de homenagear o pai, Silvio Santos, ela arrasou com um look que levava a foto do comunicador e o tão famoso bordão Má ôe.

A apresentadora publicou no Instagram fotos do evento com uma camiseta personalizada e uma calça brilhante. Na legenda, ela agradeceu a presença dos fãs e ainda disse que foi o estande mais animado da feira.

Valeuuu CCXP 2024. Muito incrível estar com vocês!!! Chocada até agora com o tamanho do Thanos. Vocês foram o auditório mais animado da feira!!! Até ano que vem, escreveu.

Vale lembrar que Patrícia está no comando do Programa Silvio Santos e segue fazendo sucesso com a sua versão do Show do Milhão.