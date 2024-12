Eliezer revela que Ravi teve um quadro hemorrágico antes de ir ao hospital

Viih Tube e Eliezer estão passando por um momento delicado devido à saúde do filho caçula, Ravi, recém-nascido. O bebê nasceu no dia 11 de novembro de 2024, chegou a ir para casa com a mamãe, mas retornou ao hospital e está internado na UTI desde o dia 24 do mesmo mês. No dia 8 de dezembro, tanto o papai quanto a mamãe usaram a redes sociais para falar sobre o estado de saúde do filho.

Enquanto Viih agradeceu as mensagens de carinho, Eliezer acabou falando um pouco mais sobre o que aconteceu com o pequeno:

Hoje faz 15 dias que a gente está vivendo tudo isso, parece já uma eternidade. A gente ainda não tem uma previsão de alta, mas está muito esperançoso, porque amanhã, segunda-feira, é um dia muito importante. Amanhã eu, a Viih, os médicos, todo mundo está chamando de o grande dia, porque a gente vai reintroduzir o leite, ele vai voltar a mamar. Estamos na expectativa que ele reaja muito bem ao leite, que ele consiga se alimentar, começou Eli.

Que continua:

O pouco que a gente sabe até agora é que é uma inflamação, que foi a causa do quadro de hemorragia, foi por isso que nós trouxemos ele pela primeira vez para cá, para entender o que estava acontecendo, nem sabíamos ainda que era uma hemorragia. Mas a gente não sabe o porquê desta inflamação, a gente não sabe muita coisa ainda, mas, enfim. A gente foca no que é importante e o importante é que ele está bem, teve uma ótima semana. Eu e a Viih também tivemos várias fases, é uma montanha-russa. Mas no meio disso tudo, estamos bem, estamos com Deus no coração. Temos certeza que Deus está do nosso lado, segurando o Ravi no colo, finalizou ele.