Campo do Palmeirinha é revitalizado e entregue à comunidade em São Bernardo

A Prefeitura de São Bernardo inaugurou neste domingo (8) a revitalização do Campo do Palmeirinha, também conhecido como Estádio Ângelo Carmelli, localizado no Jardim Regina. Com um investimento de R$ 2,8 milhões, o espaço recebeu obras de modernização que visam beneficiar o esporte amador e ações sociais na região.





O projeto de revitalização incluiu a instalação de gramado sintético, troca de alambrados, melhorias na drenagem, novos vestiários, iluminação em LED, reforma dos bancos de reservas e pintura geral. As intervenções também garantiram a acessibilidade do local.





O campo será utilizado por dois clubes tradicionais da cidade: o Esporte Clube Palmeirinha, que comemora 70 anos em 2024, e o Unidos do Morro FC. Além de sediar partidas esportivas, o espaço será usado para atividades sociais promovidas pelos times.





Durante a cerimônia de entrega, o prefeito Orlando Morando destacou o impacto positivo das reformas para a comunidade esportiva e agradeceu a deputada estadual Carla Morando pelo envio de recursos. “O esporte amador é parte importante da nossa cidade, e essa entrega reforça nosso compromisso com os atletas e clubes locais”, afirmou.





Representantes dos clubes também celebraram a modernização. Pedro Marques, presidente do EC Palmeirinha, agradeceu o cuidado da administração com o futebol de várzea, enquanto Marco Antônio, do Unidos do Morro, destacou a importância da obra para o fortalecimento do esporte amador em São Bernardo.





Após a inauguração, o campo foi palco de dois amistosos: um entre as equipes máster do Palmeirinha e Unidos do Morro, e outro na categoria sub-12 entre o Palmeirinha e o Sansil.





A revitalização do Campo do Palmeirinha é parte de um plano maior da Prefeitura, que já entregou 12 campos modernizados e prevê concluir outros cinco até o fim do ano.