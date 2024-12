Anitta sobre futuro na música: Não tenho vontade de desacelerar, quero realmente parar

Anitta voltou a falar sobre seus planos de aposentadoria. Aos 31 anos de idade, a cantora contou que está ficando cansada e que pretende focar em sua vida pessoal. Segundo o colunista Lucas Pasin, as declarações foram feitas em entrevista com jornalistas antes da cantora entrar no palco do Carnatal 2024, no último sábado, dia 7.

- Não é de hoje que eu falo da minha vontade de me aposentar. Já era para ter acontecido aos 30 anos. Não tenho vontade de desacelerar, quero realmente parar, começou ela.

Que continua:

- Acabaram acontecendo algumas coisas, e eu resolvi esticar um pouquinho. [...] Quero deixar os fãs preparados, para não ser uma surpresa.

Ao justificar a escolha de parar a carreira tão cedo, Anitta ainda contou:

- Adoro o que eu faço, mas estou realmente cansada. Eu fiz muita coisa em pouquíssimo tempo, o que significou muito tempo sem férias e sem dar atenção à minha vida pessoal. Não acho que paguei um preço. Sou muito feliz e planejei tudo com muita sabedoria. Eu ainda não sei como seria parar, se eu continuaria escrevendo, compondo ou atuando.