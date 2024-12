Em meio a rumores de romance, Rafa Kalimann marca presença em show de Nattanzinho

Após rumores de romance, Rafa Kalimann marcou presença em show de Nattanzinho na madrugada deste domingo, dia 8, no evento Carnatal, no Rio Grande do Norte.

Segundo o colunista Lucas Pasin, a atriz e influenciadora foi vista caminhando até o palco onde o cantor, que foi a última atração da noite, se apresentou. Os dois também teriam chegado juntos ao local, e ido direto para o camarim do artista. O evento contou com shows de Léo Santana, Anitta, Bell Marques e Xand Avião.

Vale lembrar quem na última terça-feira, dia 3, Nattan, comentou os rumores de romance com Rafa durante o tapete vermelho do Prêmio Multishow, e disse que não descarta a possibilidade de um namoro com a influenciadora.

- Rafa é uma mulher que eu sempre admirei. Eu já disse em um podcast, já falei que eu namoraria ela, alguns anos atrás, contou ele ao colunista Lucas Pasin.

Vamos esperar as cenas dos próximos capítulos, não é?