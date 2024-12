Sandra Oh é ovacionada na CCXP24 e web reage: Forever Yang

Desde que Sandra Oh chegou ao Brasil para participar da CCXP24 o pública amante de séries está enlouquecido. E depois dela participar do painel do Prime Video no último sábado, dia 7, e ser ovacionada, a internet quebrou!

Ela, sem sombra de dúvidas, foi o nome que mais empolgou o público. Isso porque a atriz sempre será lembrada pela série Grey?s Anatomy, sendo conhecida pelo papel de Cristina Yang.

A artista esteve no palco Thunder, o principal do evento, para falar da animação Invencível, na qual dubla a personagem Debbie. E é claro que teve declaração ao nosso país:

- Brasil, eu te amo.

Na postagem da CCXP nas redes sociais sobre o momento, a web deixou diversos comentários se referindo à medica que ela interpretou em Grey's.

Outros lançamentos!

O painel ainda contou com outras novidades, como Tremembé, série brasileira que vai contar a história de criminosos, como de Suzane von Richthofen, que vai ser interpretada por Marina Ruy Barbosa, e os irmãos Cravinhos, que terá Daniel sendo vivido por Felipe Simas. Bianca Comparato, que interpreta Anna Carolina Jatobá - do caso de Isabela Nordani -, também é outra a fazer parte do seriado e que esteve presente no evento.