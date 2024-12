Emocionados, Selton Mello e Matheus Nachtergaele falam sobre O Auto da Compadecida 2

Selton Mello e Matheus Nachtergaele se emocionaram ao falar sobre O Auto da Compadecida 2 durante o painel do filme, que aconteceu neste sábado, dia 7, na CCXP24. Lá, os atores foram acompanhados do elenco e do João Suassuna, neto do escritor do livro, Ariano Suassuna, para divulgar mais detalhes do longa.

No palco, os dois foram recebidos com muito aplausos, e com os olhos cheios de lágrimas, agradeceram o carinho do público. Matheus, por exemplo, não aguentou a emoção ao falar sobre a sensação de retornar como João Grilo após quase 25 anos, e se derreteu pelos personagens:

- Chicó e João Grilo moram há 25 anos no coração de cada brasileiro. E a gente fez esse trabalho querendo devolver esse carinho. Foi emocionante, foi divertido, foi puxado. A gente trabalhou muito para fazer um filme lindo, como vocês verão.

Em seguida, o ator completou e elogiou a dinâmica que tem com o Selton nas gravações:

- A gente, só de se olhar como João Grilo e Chicó, já tem meio caminho andado. A gente vai junto, Selton e eu, disse ele, explicando que as coisas fluíam naturalmente entre os dois.

Já Mello disse que quando a ideia de fazer a sequência deste filme nacional surgiu foi muito emocionante, e que ele considera um presente da cultura brasileira para o povo:

- É muito emocionante. Foi emocionante quando a gente teve a ideia de fazer essa continuação [?] É um presente que a gente está dando ao povo. E não é à toa que é o 25 de dezembro [que estreia nos cinemas], porque é o maior presente de Natal que o público brasileiro poderia receber da nossa cultura e do nosso cinema brasileiro, que é muito potente e que está vivendo um momento extraordinário.

O ator que atualmente também está sendo muito elogiado por sua performance em Ainda Estou Aqui, filme elegível ao Oscar, prometeu ao público um filme emocionante e encantador:

- Vocês vão ficar encantados, porque é isso, encontrar velhos amigos é sempre muito emocionante, falou Selton, se referindo ao reencontro de Chicó com João Grilo - e também dos telespectadores com o filme.

Além deles, Virginia Cavendish Moura, que vive Rosinha, esposa de Chicó, também comentou sobre a emoção de estar de volta no filme; e os novos nomes no elenco, como Luís Miranda e Fabíula Nascimento, que vão interpretar Antônio do Amor e Clarabela, respectivamente, também se emocionaram e comemoraram por fazerem parte de O Auto da Compadecida 2.

E aí, ansioso para assistir à continuação deste clássico brasileiro?