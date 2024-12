Flávia Monteiro sobre ter vivido Carol em Chiquititas: É como se eu já tivesse cumprido minha missão como atriz

Quem não se lembra da atriz Flávia Monteiro em Chiquititas, lá em 1997? A atriz viveu a professora Carol na produção infantil e, além de ter ganhado o coração das crianças do orfanato, também ganhou o público, que se recorda de sua personagem até hoje.

Durante a gravação da Geração Chiquititas, Flávia se emocionou ao falar da produção e a maneira que ela conquistou um lugar no coração dos fãs:

- A Cris Morena [criadora de Chiquititas] conseguiu fazer que uma novela virasse um fenômeno nacional, abordando temas importantes, como a adoção e vários outros. Então foi uma novela que, aos pouquinhos, foi chegando no coração das pessoas. E quando a gente conseguiu invadir esse coração, aí virou aquele fenômeno. Eu acho que a gente conseguiu plantar a sementinha do amor, da amizade, da parceria, dos sonhos, do acreditar, né, a união faz a força. É um grande presente e eu só tenho a agradecer a esse personagem.

Emocionada, Flávia falou do sentimento em ter vivido a tia Carol por tanto tempo. Segundo ela, é como se sua missão como atriz já tivesse sido cumprida:

- Eu acho que eu, como atriz, é como se eu já tivesse cumprido a minha missão como atriz. Se eu morrer amanhã, eu falo, nossa, consegui deixar um legado da tia Carol no mundo. Então, pra mim, já valeu.

No final da entrevista, Flávia relembrou de Silvio Santos e agradeceu ao SBT por este presente de Natal:

- Foi o nosso presente de Natal, um grande presente de Natal que o SBT está nos proporcionando, não só a quem está aqui, mas todos vocês que estão trabalhando para esse especial tão lindo e emocionante acontecer e pelo público que tem saudade da nossa Chiquititas de 97. O maior presente que o SBT [...] Silvio Santos te amo e ore por nós, disse mandando um beijo para o céu.