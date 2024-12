Charge - 8 de dezembro de 2024

Apesar de difícil, a chance de o Palmeiras fazer história, roubar o troféu do Botafogo e conquistar o tricampeonato brasileiro existe. O Verdão não depende apenas de si, mas para manter viva a esperança de título, precisa bater o Fluminense, às 16h, no Allianz Parque.

Três pontos separam Palmeiras e Botafogo (76 a 73). Para ficar com a taça, o Alviverde tem de ganhar e ainda torcer para uma vitória do rival São Paulo, que pega os cariocas fora de casa, no mesmo horário. Caso a combinação necessária aconteça, o Palmeiras empataria em pontuação com o Botafogo, mas levaria vantagem pelo número de vitórias na competição (cada clube somou 22 até hoje), primeiro critério de desempate.

Qualquer resultado e combinações que terminem com ao menos um ponto do Fogão encerra de vez o sonho do Alviverde. Algo que não pode acontecer para um final feliz palmeirense é a repetição do placar do primeiro encontro com o Fluminense no campeonato. Na ocasião, os cariocas levaram a melhor com uma vitória, por 1 a 0, no Maracanã.

Caso o troféu não acabe em mãos paulistas, o Palmeiras encerrará 2024 apenas com a conquista do Campeonato Paulista.