Flora com jogo duplo e G4 enganado... Veja tudo que rolou na madrugada de A Fazenda 16

A Fazenda 16 já está indo para reta final e os peões estão cada vez mais estratégicos. O G4 segue unido e sendo alvo dos demais participantes da casa. Quem está atrapalhando o jogo de Luana, Sacha, Yuri e Gui é Flor Fernandez, que está fazendo um jogo duplo e mentindo para eles.

A apresentadora do SBT contou ao G4 que votaria em Vanessa, caso ela estivesse disponível. Porém, em conversa com Sidney e Gilsão, Flor comemorou que está conseguindo manter a mentira para os rivais.

- O bom é que eles estão achando aquilo que eu falei e eu estou mantendo, disparou ela.

Os aliados ainda pensaram em estratégias que poderiam levar os quatro participantes para a Roça.

- Eu tava pensando, dava para por os quatro se o poder for bom. Aí volta um com o poder. A gente sabe que um vai voltar fazendeiro, mas faz parte. Se eu ficar no Resta Um, o que pode acontecer, eu preciso saber quem vocês querem que vete, disse Flor.