Parque da Gruta Santa Luzia é transformado em patrimônio histórico de SP

O Parque Ecológico da Gruta Santa Luzia, em Mauá, tornou-se, no último mês, patrimônio histórico e cultural de São Paulo. Projeto de lei aprovado na Assembleia Legislativa vai ajudar na preservação da reserva ecológica onde nasce o principal rio do Grande ABC, o Tamanduateí, um dos afluentes do Tietê.

“É o primeiro passo para assegurar a preservação deste espaço ecológico que faz parte da história do Grande ABC”, disse o deputado estadual Rômulo Fernandes (PT), que tem domicílio eleitoral em Mauá. O projeto de lei tramitava na Assembleia desde o ano passado.

A aprovação do texto obriga o Estado a preservar e a conservar o chamado Parque da Gruta, que tem 450,9 mil metros quadrados e está localizado entre os Jardins Itapeva e Adelina. O local abriga vegetação remanescente da Mata Atlântica e é moradia para pequenos mamíferos, como esquilos e saguis, aves e répteis, como lagartos, tartarugas e cobras.

O parque também possui valor histórico e cultural. Antiga fazenda pertencente à ordem dos monges beneditinos, entre os séculos XVI e XVIII, em seu interior se encontra a caverna na qual está entronizada uma imagem de Santa Luzia, que na tradição católica é a protetora dos olhos.

A santa teria sido colocada ali por causa da fama de que as águas do Tamanduateí curavam os mineradores que machucavam as vistas nas atividades de extração do granito que abundava nas imediações. A crença permanece até os dias de hoje.

Formadas originalmente, em sua maioria, por imigrantes italianos que fugiam das Grandes Guerras que castigaram a Europa no século XX (1914-1918 e 1939-1945), levas de trabalhadores atuavam na extração do chamado granito cinza Mauá, tipo de rocha ornamental utilizada na construção de alguns cartões-postais da Capital Paulista, como a Catedral da Sé, o Monumento dos Imigrantes e o Obelisco do Ibirapuera.

A gruta de Santa Luzia é um dos principais pontos turísticos do Grande ABC, embora a falta de conservação de suas estruturas e a ausência de segurança tenham afastado visitantes do local nos últimos tempos. Rômulo Fernandes acredita que, com a transformação do espaço em patrimônio do povo paulista, haverá mais condições financeiras de proteger o parque.

O Parque da Gruta já é protegido pela legislação de Mauá, que reconheceu o local como zona de interesse ambiental em 2014. Três anos depois, decreto municipal definiu o endereço como patrimônio cultural. “Agora estamos avançando, de modo a incluir o Estado como protetor deste santuário”, declarou o deputado estadual.

Mauá já possui em seu território outros dois locais históricos considerados patrimônios culturais do Estado de São Paulo. Um deles é o Museu Barão de Mauá, imóvel onde viveu Irineu Evangelista de Souza, o Barão de Mauá. O outro é a Escola Estadual Emiko Fujimoto, cujo prédio principal foi projetado por João Batista Vilanova Artigas, um dos principais nomes da arquitetura mundial.

