Nova clínica para tratamento de hemodiálise traz alívio a pacientes

Os moradores de Mauá ganharam importante benefício às vésperas do aniversário da cidade. No mês passado, a Prefeitura inaugurou a nova clínica para tratamento de hemodiálise de usuários da rede pública de saúde, na Avenida Dom José Gaspar, no bairro Matriz. Após uma década, o serviço médico voltou a ser ofertado em junho deste ano no município – antes, os pacientes que necessitavam desse tipo de acompanhamento médico eram encaminhados para outras cidades, como Santo André, São Bernardo, São Caetano e São Paulo.

A Prefeitura havia assinado em maio convênio com a CTN Clínica de Nefrologia Ltda, empresa do grupo Diaverum, no valor de R$ 4,8 milhões – a verba foi disponibilizada integralmente pelo Ministério da Saúde. A articulação foi realizada pelo prefeito Marcelo Oliveira (PT) com o governo federal, por meio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e a ministra da Saúde, Nísia Trindade, que assegurou o recurso para retomada do serviço à cidade no ano passado.

A parceria público-privado tem duração de 12 meses e prevê atender até 150 pacientes do SUS (Sistema Único de Saúde), encaminhados pela gestão municipal e também pela rede estadual. Atualmente, 27 pacientes realizam o tratamento na clínica, que passou por mudança para ampliação da capacidade de atendimento – o antigo prédio ficava na mesma avenida.

Segundo a Prefeitura, a previsão é de que mais quatro pessoas com problemas renais crônicos devem iniciar o acompanhamento no equipamento – os demais devem ser inseridos de forma gradual na agenda da clínica conveniada.

No total, a sede da clínica tem capacidade para atender por mês cerca de 300 pacientes, entre rede pública e privada. O espaço conta com 50 estações de tratamento projetadas para filtrar e limpar o sangue, procedimento recomendado para pessoas com insuficiência renal aguda ou crônica grave. Em média, os atendimentos são realizados três vezes por semana, por quatro horas.

A inauguração do novo prédio contou com a presença do prefeito Marcelo Oliveira, da secretária de Saúde, Eliene de Paula Pinto, e do CEO da Diaverum Brasil, Luciano Bonaldo, entre outras autoridades. “A nova clínica vai devolver aos pacientes algo muito importante: tempo e qualidade de vida, eles não precisarão mais se deslocar por três ou quatro horas para ir e voltar, podendo passar mais tempo com a família, recebendo o amor que também precisam nesse tratamento”, destacou o prefeito.

Segundo a secretária de Saúde, Eliene de Paula Pinto, a ampliação da oferta de hemodiálise na cidade facilita a vida de familiares e cuidadores, que podem acompanhar o tratamento com maior proximidade. Além disso, a gestora também destacou a importância de atendimento humanizado.

“Estamos falando em humanização e no trato com as pessoas, algo fundamental no SUS. O que vemos hoje é um exemplo de empatia e compromisso com o bem-estar dos pacientes”, afirmou ela.

No município, os pacientes com problemas renais são encaminhados para tratamento na clínica pelo Hospital de Clínicas Doutor Radamés Nardini e pelas referências de nefrologia ambulatorial, como a Fundação ABC e o AME (Ambulatório Médico de Especialidades) Mauá.