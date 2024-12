GCM de Diadema completa 25 anos de bons serviços prestados à comunidade

Há 25 anos, no dia 12 de novembro de 1999, por meio da Lei Complementar nº 100, era instituída a GCM (Guarda Civil Municipal) de Diadema. A partir da criação legal, a corporação iniciou uma trajetória dedicada à preservação da vida e do patrimônio público do município.

A criação da GCM de Diadema foi sancionada pelo então prefeito Gilson Menezes. Numa justa homenagem, o falecido chefe do Executivo tornou-se o patrono oficial da corporação.

“A nossa GCM desempenha um papel fundamental na política de segurança cidadã que obteve resultados animadores neste ano, como diversos meses sem registro de homicídio e queda dos principais indicadores criminais. Tenho orgulho de ter sido prefeito que consolidou o trabalho da GCM em Diadema e que, neste último mandato, reforçou o efetivo da nossa corporação e implementou diversas ações para nossos cidadãos. Parabéns à nossa GCM”, manifestou o prefeito de Diadema, José de Filippi Jr.

A Secretaria de Segurança Cidadã de Diadema é a área responsável pela GCM. “Gostaria de parabenizar e agradecer à nossa gloriosa Guarda Civil Municipal pelos relevantes serviços prestados ao município. A atuação profissional e eficiente da corporação, sempre integrada com a PM e a Civil, tem reduzido índices criminais, tornando a cidade mais segura e menos violenta”, destacou o secretário municipal de Segurança Cidadã, Deivid Couto.

O Comando da GCM de Diadema também aproveitou a ‘ Boda de Prata’ da corporação para cumprimentar o efetivo. “Logicamente que armas, viaturas, equipamentos e outros recursos são importantes e necessários, mas quero aproveitar a ocasião para agradecer e exaltar a coragem e dedicação de todas as mulheres e homens que fazem o dia a dia da Guarda”, disse o comandante Edivaldo Mendes.

Os princípios básicos da GCM, conforme a Lei nº 13.022/2014, são: proteção dos direitos humanos fundamentais, do exercício da cidadania e das liberdades públicas; preservação da vida, redução do sofrimento e diminuição das perdas; patrulhamento preventivo; compromisso com a evolução social da comunidade; e uso progressivo da força.