Prefeitura reforça o caixa com R$ 50 mi para concluir CEU

A Prefeitura de Diadema garantiu, junto ao governo federal, R$ 50 milhões para conclusão do primeiro CEU da cidade, em construção no bairro Promissão. Os recursos, já pactuados com a gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, estão vinculados para o término do projeto educacional no Grande ABC.

O investimento faz parte do programa Periferia Viva no Jardim Marilene, região que será beneficiada pelo CEU. A verba foi assegurada pelo presidente Lula durante visita à obra, em meados deste ano. “O que traz dinheiro federal é a qualidade do projeto. Quando o projeto tem começo, meio e fim, como esse, fica difícil (o governo) recusar (a verba). Uma escola dessa qualidade deve ser feita em todos os bairros de Diadema”, disse o presidente, na ocasião.

A construção do CEU, inicialmente denominado Quarteirão da Educação, está em fase final. São três setores conectados dentro da futura estrutura – um voltado para a educação, um para cultura e outro para esporte e lazer.

As salas de aula estão na etapa de acabamento, bem como os sanitários do prédio educacional. Telas onde serão instalados os jardins verticais também já foram colocadas. Outra parte da obra que está projetada é o teatro, com capacidade para 300 pessoas, além de salas para oficinas culturais.

Há algumas semanas, o prefeito José de Filippi Júnior foi vistoriar o CEU de Diadema, juntamente com o secretário de Obras, Luiz Carlos Theophilo. Ele elogiou a qualidade do material e do projeto, citando que o equipamento vai elevar o padrão de qualidade na cidade. “É um investimento para a educação, a cultura e a arte de Diadema e será um novo paradigma de qualidade e exigência em equipamentos públicos”.

O primeiro CEU de Diadema – Quarteirão da Educação terá 25 mil metros quadrados de área construída, em um complexo com três edifícios escolares e amplos espaços para práticas esportivas e culturais: quadra poliesportiva, salas de ginástica, piscinas cobertas para aulas de natação, hidroginástica e atividades recreativas, além de teatro, cineteatro e oficinas culturais.

O complexo vai receber 1800 estudantes, sendo 260 de 0 a 3 anos, 512 de 4 a 5 anos, 869 do Ensino Fundamental (1º aos 5º anos) e 224 da EJA (Educação de Jovens e Adultos).

Memorial revela história da Educação no município

Com a educação entre as prioridades para a população, a Prefeitura de Diadema inagurou este mês memorial com o propósito de preservar a história da criação e do desenvolvimento da rede de ensino da cidade, suas escolas, creches, programas, eventos e a participação de professoras, diretoras, coordenadoras e de todos os profissionais que contribuíram para a formação de milhares de crianças nas últimas seis décadas.

“Com a criação desse espaço, queremos resgatar e preservar a memória da Educação na cidade, e evitar que a história se perca no decorrer do tempo, com a perda de materiais e documentos importantes e o progressivo afastamento dos profissionais que fizeram parte dos primeiros anos e que ajudaram a estruturar o que hoje é a rede municipal de Educação”, afirma a coordenadora da Supervisão de Ensino da Secretaria de Educação, Líria Fregnani, que coordena a montagem do espaço.

A secretária de Educação, Ana Lucia Sanches, diz que o memorial será construído de forma colaborativa e permanente, com a participação de todos que, de alguma forma, ajudaram a moldar os pilares da educação na cidade. A ideia é, por meio de um acervo de fotos, mobiliário, documentos, publicações, estatutos, planos de educação, material didático e audiovisual, depoimentos e entrevistas de funcionários e ex-funcionarios, entre muitos outros, manter registrados e preservados momentos marcantes para a Educação do município. Entre eles, a municipalização da Educação Infantil e do Ensino Fundamental I, a estruturação do atendimento aos estudantes com deficiência, a implantação da educação musical e ambiental, os desafios trazidos pela pandemia de Covid-19.

A exposição no térreo do Centro de Formação Professora Lisete Arelaro será interativa e permanente, aberta ao público e terá caráter dinâmico, já que continuará recebendo contribuições, colaborações e doações de itens relevantes para o memorial. Além disso, haverá uma página do Memorial no portal da Educação na internet, disponibilizando depoimentos em áudio e vídeo, publicações, fotos e materiais diversos para consulta.

Quem quiser contribuir com materiais, documentos, fotos ou depoimentos sobre a Educação de Diadema pode enviar um e-mail para <CF51>memoriaeducdiadema@gmail.com.