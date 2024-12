‘Com a colaboração de cada morador podemos superar qualquer obstáculo’

Taka Yamauchi (MDB) assumirá a Prefeitura de Diadema no dia 1º de janeiro, mas já está trabalhando e buscando parcerias junto aos governos federal e estadual para garantir investimentos em áreas como Saúde, Segurança e Educação. Ao Diário, Taka afirmou que o desafio é grande, mas está preparado para o que virá. O prefeito eleito disse ter a convicção de que, com dedicação, trabalho e a colaboração de cada morador será possível superar qualquer obstáculo. O emedebista destacou que, agora, a meta é garantir a participação ativa de todos na imple-mentação das ações propostas em seu plano de governo.

Qual a sensação de vencer as eleições deste ano?

Primeiramente, agradeço a cada pessoa que confiou na gente. Foram 116 mil pessoas que confiaram em um novo modelo de gestão e de ideias. Temos a expectativa de trazer o respeito e a dignidade para Diadema. Nossa vitória foi histórica e queremos trazer, de fato, novos ares para a cidade. Essa renovação (no governo) foi a busca por uma gestão que tenha eficiência e ouvidos, realmente, para a população. As prioridades que escutamos nas ruas são assuntos que nunca podem sair de nossa visão como gestor. O desafio será grande, mas estamos preparados para o que virá.

Diadema completa hoje 65 anos. O que a população pode esperar de seu governo?

Neste aniversário de Diadema, quero deixar uma mensagem de esperança e otimismo para todos os moradores. Estamos trabalhando com muito empenho para construir uma cidade mais digna, próspera e participativa, onde cada cidadão terá voz. Nossa gestão será marcada pelo respeito, pela transparência e pelo compromisso com o bem-estar de todos. Sabemos que os desafios são muitos, mas temos a convicção de que, com dedicação, trabalho e a colaboração de cada morador, podemos superar qualquer obstáculo. Nosso plano de governo foi elaborado em parceria com moradores de todos os bairros, refletindo as demandas e expectativas da população. Agora, a meta é garantir a participação ativa de todos na implementação das ações propostas. Estamos trabalhando pela cidade com o objetivo de construir, de forma colaborativa, uma Diadema melhor para viver, marcada pela dignidade, ampliação de oportunidades e qualidade de vida para todos.

O sr. esteve em Brasília com os vereadores? Qual balanço faz dessa viagem?

O principal objetivo da viagem foi estabelecer e fortalecer o diálogo com deputados, senadores e ministérios, com o intuito de construir parcerias e buscar investimentos essenciais para Diadema. A agenda foi estratégica, focada na busca por recursos e soluções em áreas como saúde, segurança e educação. O balanço foi muito positivo, com avanços significativos nas articulações, além do fortalecimento de parcerias com o governo federal e a obtenção de apoio para projetos importantes. Essa viagem marca o início de um trabalho contínuo de diálogo e articulação para destravar recursos e garantir novos investimentos para a cidade. A busca por recursos e parcerias é essencial para transformar nossa cidade em exemplo de progresso, dignidade para a população e qualidade de vida. Estou trabalhando por Diadema para garantir que isso aconteça.

O sr. também esteve na Assembleia Legislativa de São Paulo, em encontro com o deputado estadual Itamar Borges.

Nosso foco é a alocação de recursos para a área da saúde de Diadema, incluindo a busca por emendas parlamentares, para complementar os investimentos municipais. Esse trabalho conjunto reforça nosso compromisso com o desenvolvimento social e econômico do município, além da busca por soluções eficazes para os desafios que enfrentamos.

O primeiro escalão já está montado? Quando serão divulgados outros nomes?

O primeiro escalão está em formação e priorizamos a indicação do secretário de Finanças, pois sabemos que este é um dos grandes desafios da cidade. Afinal, uma administração financeira eficiente é o alicerce para garantir investimentos em áreas prioritárias como saúde, segurança e educação. Estamos trabalhando para garantir que cada nome escolhido traga a experiência e a competência necessárias para contribuir com a gestão da cidade. Nos próximos dias anunciaremos outros nomes. Estamos priorizando a escolha de pessoas com uma sólida formação técnica, comprometidas com a transparência e a eficiência na administração pública, para que possamos enfrentar os desafios da cidade com seriedade e dedicação.

O sr. anunciou José Luiz Gavinelli para Finanças.

Confio na experiência do Gavinelli para trazer equilíbrio fiscal e garantir que possamos implementar projetos importantes para nossa cidade.

O sr. pretende fazer uma reforma administrativa?

Sim. Pretendo implementar uma reforma administrativa. Porém, as ações ocorrerão por meio de consenso e de escuta da população. Todas as mudanças virão para que a gente tenha maior eficiência na máquina pública. Podem esperar, que vamos dar um norte principal para tudo isso.

Quais ações o sr. pretende tomar assim que assumir o governo municipal?

Assim que assumir o governo municipal, minhas prioridades serão revisar todos os contratos, reduzir os gastos públicos e aprimorar a eficiência dos serviços prestados à população. No campo das finanças, meu foco será equilibrar as contas do município, sempre pautado no orçamento real. Para isso, estabelecerei parcerias com os governos federal e estadual, buscando destravar recursos e garantir o apoio necessário, especialmente para a área da Saúde. Na zeladoria, aquilo que a gente contrapôs (na campanha eleitoral), vamos levar eficiência. Queremos trazer novas expectativas e perspectivas para a cidade por meio do desenvolvimento econômico e da segurança jurídica. Faremos uma administração pautada na redução de custos e enxugamento da máquina pública. (Trabalharemos) Nesse endireitamento da administração, para que a gente torne a cidade mais atrativa e possa equilibrá-la do ponto de vista orçamentário.

Como está sendo a transição de governo?

A primeira reunião de transição foi realizada no dia 18 de novembro e dia 4 tivemos mais um encontro, onde a equipe da gestão atual entregou parte dos documentos solicitados.

Como o sr. pretende resolver a questão do novo Hospital Municipal?

Assim que assumirmos a gestão e tivermos acesso a toda a documentação necessária, faremos uma análise minuciosa para avaliar melhor essa questão. Quero ressaltar que, em nossa gestão, garantiremos que todos os processos sejam conduzidos com total transparência, legalidade e eficiência no uso dos recursos públicos.

Como estão as articulações na Câmara para garantir a governabilidade?

As articulações na Câmara para garantir a governabilidade estão em andamento e com um bom diálogo. Tenho convicção de que a relação com os vereadores, mesmo os que não fizeram parte da nossa coligação, será pautada no respeito e na busca por harmonia para que possamos trabalhar juntos, visando sempre o bem-estar da população.