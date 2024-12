Férias no cinema

Fim de ano é sinônimo de férias escolares. Ótimo momento para aproveitar ao lado de familiares e amigos, e uma excelente oportunidade para ir ao cinema. E o Grande ABC tem em cartaz diversos títulos infantis para quem pretende se divertir na frente da telona.

As principais redes de cinema que atendem ao público da região são a Cinemark, com salas nos shoppings Grand Plaza, Atrium, Park Shopping São Caetano, Golden Square e no Assaí Atacadista da Anchieta; PlayArte, no Shopping ABC e Praça da Moça; Cinépolis, no São Bernardo Plaza Shopping; e Cine Araújo, no Mauá Plaza Shopping. Basta aos pequenos escolher a história que mais agrada. Vamos dar uma conferida?