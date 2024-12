Com garantia de vaga, Timão vai atrás da nona vitória seguida

Com a classificação à pré-Libertadores de 2025 garantida na última rodada, o Corinthians apenas cumpre tabela no último jogo do Campeonato Brasileiro, e encara, em Porto Alegre, às 16h, um Grêmio que não corre mais riscos, mas quer assegurar seu lugar na Copa Sul-Americana do próximo ano.

Somando 53 pontos, na sétima colocação, o Timão está a quatro pontos de distância do Cruzeiro, primeiro time fora do G-8, e não corre o riscos de ser ultrapassado. Já os gaúchos ocupam a 12ª posição (45), última que dá vaga para a Sul-Americana.

Mesmo sem objetivo concreto na última rodada, duas metas motivam o Alvinegro a buscar a vitória. Um deles é ampliar a série de oito triunfos seguidos no torneio, melhor sequência do time na história. O outro é a briga pela artilharia de Yuri Alberto, que é um dos goleadores do campeonato, empatado com Alerrandro, do Vitória, com 14 gols cada.